Бетербієв — Бівол 2: відео чемпіонського бою

У напівважкому дивізіоні змінився абсолютний чемпіон

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов вечір боксу сторіччя. У головному поєдинку шоу відбувся реванш Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) — Дмитро Бівол (24-1, 12 КО).

Бій завершився перемогою російського киргиза Бівола рішенням більшості суддів. Підсумковий рахунок — 114-114, 116-112, 115-113, передає "Телеграф".

Поєдинок проходив за повного домінування Бетербієва на рингу, однак однієї агресії для успіху Артуру не вистачило. Бівол показав ідеальну роботу другим номером, блискуче рухався на ногах і чудово ухилявся та блокував удари відомого панчера.

Відео бою Бетербієв — Бівол 2

Раніше в андеркарді шоу непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжилеї і став претендентом на пояс WBC, яким володіє Олександр Усик, а Джозеф Паркер у другому раунді відправив на канвас Мартіна Баколе, ставши претендентом на пояс WBO, яким також володіє українець. Крім того, у вазі Ломаченка відбувся цікавий чемпіонський бій.

Найкращі моменти першого бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Також вечір боксу в Ер-Ріяді оскандалився появою на рингу Кадирова, який підтримував Бетербієва.