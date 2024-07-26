Наблюдение еще продолжается: ученые прогнозируют высокую магнитную бурю, когда именно

Астросиноптики обновили график колебаний

Выброс корональной массы (СМЕ), который в четверг, 25 июля, прилетел на Землю, еще не успел вызвать магнитную бурю. Однако другие учёные говорят, что наша планета ощущает на себе геомагнитный шторм 4 балла.

На сайте исследования космической погоды Spaceweather говорят, что СМЕ ударил по магнитному полю нашей планеты и не повлек за собой никаких колебаний. Однако наблюдение не завершилось, поэтому есть вероятность незначительных геомагнитных штормов класса G1, когда Земля будет проходить через намагниченный след выброса корональной массы.

Магнитные бури на Земле 26-28 июля

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидаются магнитные бури 4 и 5 баллов, которые продержатся всего один день.

Сейчас, 26 июля, на Земле царит средний магнитный шторм 4 балла, который 27 июля, в субботу, увеличится до 5 баллов, то есть до высокого.

После этого в воскресенье, 28 июля, прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украину возвращается жара, однако некоторым регионам повезет с дождями и грозами.