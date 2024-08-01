Навздогін канібальському спалаху на Сонці: якої сили вирує магнітна буря через новий спалах

Поганий настрій забезпечено

Вплив Канібальського СМЕ, який прилетів на Землю 31 липня, завершився. Однак астросиноптики кажуть, що інший прогнозований викид зі Сонця торкнеться нашої планети вже у четвер, 1 серпня.

Вчені зі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NOAA повідомили, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, що викид корональної маси (СМЕ) зі світила може спровокувати магнітну бурю класу G1 та G2. Під час таких штормів можна побачити полярні сяйва у північних штатах США та Центральній Європі.

Магнітні бурі на Землі 1-4 серпня

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікуються одноденні магнітні бурі 4 балів та 6 балів.

Наразі, 1 серпня, на Землі панує великий магнітний шторм 6 балів. Він наступного дня, 2 серпня, знизить свою потужність до 4 балів, тобто до середнього.

Після того, до кінця тижня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди можна очікувати у серпні в Україні.