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Спека повертається: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на початку серпня

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Погода в Україні Новина оновлена 01 серпня 2024, 06:49
Погода в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Він розповів, де йтимуть дощі впродовж трьох днів

Розпочався третій останній місяць літа. Спекотна погода та нестача дощів стануть ключовими особливостями серпня на більшій частині території нашої країни.

"Телеграф" з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповідає, якою буде погода у перші дні серпня.

Погода в Україні 1 серпня

У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +26…+31 градусів тепла.

Погода в Україні 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, утримається погода без опадів. Лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16, вдень +26…+31; на півдні та південному заході, а також на узбережжі морів вночі +16…+21, вдень +29…+34 градусів тепла.

Погода в Україні 3 серпня

У суботу, 3 серпня, у західному регіоні країни вдень також місцями у центральних областях очікуються дощі з грозами, в окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали, 15 – 20 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с; на півдні України південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, вдень +23…+28, у центральних та південних областях +29…+34 градусів тепла.

Він також зазначив, що спекотна погода та нестача дощів стануть ключовими особливостями цього місяця на більшій частині території нашої країни.

Теги:
#Погода #Прогноз #Синоптик