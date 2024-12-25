Троє українців опинилися на крок від смерті в горах Румунії (відео)

Усіх постраждалих госпіталізували

У середу, 25 грудня, у горах Марамуреш врятували трьох українців, які незаконно перетнули кордон із Румунією. Люди виявилися не готовими до складних погодних умов і самостійно звернулися по допомогу, зателефонувавши за номером "112".

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 12 годин, оскільки українці зайшли до одного з найскладніших та найнебезпечніших районів масиву. Про це повідомив директор державної служби округу Салвамонт Марамуреш Дан Бенга в коментарі інформаційному агентству "Digi24".

Відомо, що троє громадян України кілька днів перебували в одному з найскладніших районів румунського гірського масиву Марамуреш. Усвідомивши всю небезпеку ситуації вони зрештою звернулися по допомогу до рятувальників.

Вони повідомили, що вся група виснажена і в них немає їжі. Також один з українців з необережності впав в ущелину і отримав важкі травми. Як виявилося, він не міг рухатися. Люди промокли і дуже замерзли, а також зрештою у них розрядилися всі мобільні телефони.

Рятувальна операція тривала понад 12 годин та проходила в екстремальних погодних умовах — у горах ішов сніг і дув сильний вітер. На щастя, усіх українців вдалося знайти. Як виявилося, вони перебували в небезпечній ущелині і їх врятували лише дивом.

Один із них справді зазнав серйозних травм і був евакуйований наземною групою підтримки за допомогою спецобладнання.

Двоє інших українців були виснажені й у них діагностували незначне переохолодження. Зазначається, що всі люди були одягнені не по сезону, а на ногах у них було спортивне взуття. Українців госпіталізували.

"Рятувальна операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього зазначається, що румунські органи влади "продовжать юридичні кроки для того, щоб ці громадяни отримали право залишитися в Румунії", але водночас вік і стать врятованих не зазначається.

Нагадаємо, повіт Марамуреш розташований на півночі Румунії. Тут знаходиться найвища точка Східних Карпат Румунії – Петросу (2303 метри над рівнем моря).

Гори майже повністю оточують Марамуреш. Єдиний доступніший прохід існує біля міста Сігету-Мармація де долина річки Тиса сформувала велику рівнину. Гори Гутий та Циблеш вулканічного походження, але вулкани не активні.

Нагадаємо, в Румунії дістали з дна глибокого яру в горах Марамуреш 28-річного українця, який підсковзнувся і зірвався вниз. Молодий чоловік пролежав у снігу понад п’ять годин і вижив тільки завдяки кошеняті, яке він притискав до грудей і зігрівався його теплом.

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