Розы "отрастили" колючки благодаря эволюции: ученые объяснили это генетически

Новые знания уже позволят переработать гены диких растений, для их одомашнивания

Выращивание роз дело нелегкое. Одна из причин тяжелого ухода за кустом — колючие розовые шипы. Ученые обнаружили ген, который ответственен за их образование и научились его корректировать.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что правильно называть не шипы, а колючки, они отличаются от жестких деревянистых шипов других растений биологически. Растения выращивали колючки за последние 400 млн лет 28 раз и все в разных местах. Новое исследование доказывает — во всех случаях использовался один и тот же ген. Это позволяет изменить ДНК растений так, чтобы их колючки не образовывались, что облегчит выращивание некоторых видов растений как сельскохозяйственных.

Колючки, напоминают учёные, это не всегда защитный механизм. Иногда они нужны для того, чтобы распространить семена зацепившись за шерсть животных или плестись по другим растениям.

Ученые провели эксперимент по изучению дикого колючего баклажана и обычного хозяйственного и попыталась их скрестить. Таким образом, они обнаружили, что определенный вариант гена под названием LOG переносится только растениями с колючками. Ботаники давно знали, что гены LOG помогают вырабатывать гормон, сигнализирующий растительным клеткам расти. Но в диких баклажанах специальная версия LOG позволила вырастить колючки.

При этом у растений есть и другие версии этого гена, не создающие "колючую" проблему. Ученые уже опробовали свою методику превращения дикого растения в одомашненное в диком австралийском растении и он сработал.

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