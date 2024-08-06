Загадка піраміди Джосера розкрита? Вчені могли розгадати один з секретів будівництва (фото, відео)

Таємниці пірамід не дають спокою вченим протягом століть

Піраміди одна з найзагадковіших конструкцій в історії людства. Свої піраміди знаходили навіть на території України. Одна з найбільших загадок — як саме будували ці споруди.

Щодо давньоєгипетської піраміди Джосера, найстарішої з популярних пірамід Єгипту, то вчені могли розгадати цю загадку. Вона могла бути побудована за допомогою унікальної гідравлічної системи підйому. Дослідження опублікували французькі вчені. Воно показує, що вода могла текти в дві шахти, розташовані всередині самої піраміди. Цю воду могли використовувати для підйому та опускання платформ з будівельним камінням.

Імовірний вигляд гідравлічної технології будівництва

Імовірна схема гідравлічної технології будівництва

Ступінчаста піраміда Джосера була побудована приблизно 2680 році до нашої ери. Точний спосіб її будівництва досі залишався неясним. Вчені також пояснили призначення раніше незбагненної структури Гіср-ель-Мудір — ця огорожа могла функціонувати як "запірна дамба" для захоплення води та осаду. Вони припустили, що могла існувати і водоочисна споруда.

Для того, щоб остаточно підтвердити висновки вчених, потрібні подальші дослідження, зокрема зрозуміти скільки води було доступно на той момент в цьому конкретному регіоні. Вчені також припускають, що гідравлічна система могла бути використана лише для частини будівельних робіт.

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