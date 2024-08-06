Загадка піраміди Джосера розкрита? Вчені могли розгадати один з секретів будівництва (фото, відео)
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Таємниці пірамід не дають спокою вченим протягом століть
Піраміди одна з найзагадковіших конструкцій в історії людства. Свої піраміди знаходили навіть на території України. Одна з найбільших загадок — як саме будували ці споруди.
Щодо давньоєгипетської піраміди Джосера, найстарішої з популярних пірамід Єгипту, то вчені могли розгадати цю загадку. Вона могла бути побудована за допомогою унікальної гідравлічної системи підйому. Дослідження опублікували французькі вчені. Воно показує, що вода могла текти в дві шахти, розташовані всередині самої піраміди. Цю воду могли використовувати для підйому та опускання платформ з будівельним камінням.
Ступінчаста піраміда Джосера була побудована приблизно 2680 році до нашої ери. Точний спосіб її будівництва досі залишався неясним. Вчені також пояснили призначення раніше незбагненної структури Гіср-ель-Мудір — ця огорожа могла функціонувати як "запірна дамба" для захоплення води та осаду. Вони припустили, що могла існувати і водоочисна споруда.
Для того, щоб остаточно підтвердити висновки вчених, потрібні подальші дослідження, зокрема зрозуміти скільки води було доступно на той момент в цьому конкретному регіоні. Вчені також припускають, що гідравлічна система могла бути використана лише для частини будівельних робіт.
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