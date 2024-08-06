Загадка пирамиды Джосера раскрыта? Ученые могли разгадать один из секретов строительства (фото, видео)

Тайны пирамид не дают покоя ученым на протяжении веков

Пирамиды одна из самых загадочных конструкций в истории человечества. Свои пирамиды находили даже на территории Украины. Одна из самых больших загадок — как именно строили эти постройки.

Относительно древнеегипетской пирамиды Джосера, старейшей из популярных пирамид Египта, ученые могли разгадать эту загадку. Она могла быть построена посредством уникальной гидравлической системы подъема. Исследование опубликовали французские учёные. Оно показывает, что вода могла течь в две шахты, расположенные внутри самой пирамиды. Эту воду могли использовать для подъема и опускания платформ со строительными камнями.

Вероятный вид гидравлической технологии строительства

Вероятная схема гидравлической технологии строительства

Ступенчатая пирамида Джосера была построена примерно в 2680 году до нашей эры. Точный способ ее строительства все еще оставался неясным. Ученые также объяснили назначение ранее непостижимой структуры Гиср-эль-Мудир — это ограждение могло функционировать как "запорная дамба" для захвата воды и осадка. Они предположили, что могло существовать и водоочистное сооружение.

Для того, чтобы окончательно подтвердить выводы ученых, нужны дальнейшие исследования, в частности, понять, сколько воды было доступно на тот момент в этом конкретном регионе. Ученые также предполагают, что гидравлическая система могла использоваться только для части строительных работ.

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