На одній із станцій київського метро почнеться ремонт

Роботи мають закінчити в наступному році

У вівторок, 24 грудня, на станції київського метрополітену "Либідська" розпочнуться планові роботи з капітального ремонту ескалаторів. Обладнання ремонтуватимуть почергово.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен". Ремонт планують завершити наприкінці квітня 2025 року.

У повідомленні зазначається, що у процесі ремонту обладнання повністю розбиратимуть, замінюватимуть зношені частини, проводитимуть детальну діагностику та оновлюватимуть усі механізми, які забезпечують безперебійну роботу ескалаторів.

Капітальний ремонт ескалаторів виконується кожні 10-12 років або після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Це необхідний захід для підтримки надійної та безпечної роботи обладнання, пояснюють у Київському метрополітені.

Комунальне підприємство нагадує, що для безпечних поїздок пасажири мають дотримуватися простих правил користування ескалатором:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Раніше "Телеграф" писав, як у Києві працюватиме транспорт у новорічну ніч. До якої години ходитимуть автобуси та працюватиме метро стане відомо лише 31 грудня.