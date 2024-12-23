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На одній із станцій київського метро почнеться ремонт

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Столична підземка
Столична підземка. Фото Колаж "Телеграфу"

Роботи мають закінчити в наступному році

У вівторок, 24 грудня, на станції київського метрополітену "Либідська" розпочнуться планові роботи з капітального ремонту ескалаторів. Обладнання ремонтуватимуть почергово.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен". Ремонт планують завершити наприкінці квітня 2025 року.

У повідомленні зазначається, що у процесі ремонту обладнання повністю розбиратимуть, замінюватимуть зношені частини, проводитимуть детальну діагностику та оновлюватимуть усі механізми, які забезпечують безперебійну роботу ескалаторів.

Капітальний ремонт ескалаторів виконується кожні 10-12 років або після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Це необхідний захід для підтримки надійної та безпечної роботи обладнання, пояснюють у Київському метрополітені.

Комунальне підприємство нагадує, що для безпечних поїздок пасажири мають дотримуватися простих правил користування ескалатором:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;
  • слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;
  • сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Раніше "Телеграф" писав, як у Києві працюватиме транспорт у новорічну ніч. До якої години ходитимуть автобуси та працюватиме метро стане відомо лише 31 грудня.

Теги:
#Ремонт #Новини Києва #Либідська #Метро Київ