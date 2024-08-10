Жив одночасно з динозаврами: в Німеччині знайшли новий вид морського крокодила (фото)

Цей крокодил пішов по шляху еволюції дельфінів, хоча жив поруч з відомими динозаврами

Новий для науки вид стародавнього морського крокодила описала міжнародна група дослідників. Його назвали Enalioetes schroederi на честь Генрі Шредера з Берлінської геологічної служби, який першим його описав.

Enalioetes жили в мілководних морях, які покривали більшу частину Німеччини у крейдяному періоді, приблизно 135 мільйонів років тому. Цей крокодил належав до того сімейства, які були схожі на дельфінів, мали гладку шкіру.

Морський крокодил Шредера

Вони харчувалися здебільшого кальмарами та рибою. В раціоні також були і інші морські рептилії — про це свідчать великі зуби. Зберігся череп, що дозволило вченим завдяки комп’ютерній томографії дізнатися багато про внутрішню анатомію цих морських крокодилів та реконструювати внутрішні порожнини і навіть внутрішні вуха тварини.

Череп знайшли понад сто років тому в каменоломні в Заксенхагені поблизу Ганновера. Після вивченні Генрі Шредером в Прусській геологічній службі в Берліні, його вважали загубленим під час війни Пізніше зразок був повторно знайдений в Музеї Міндена в Західній Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скелет стегозавра був проданий за рекордну суму для решток динозавра. Він навіть випередив вартість скам’янілостей тиранозавра Рекса.