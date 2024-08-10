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Жив одночасно з динозаврами: в Німеччині знайшли новий вид морського крокодила (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Крейдяний період Новина оновлена 10 серпня 2024, 09:19
Крейдяний період. Фото nationalgeographic.com

Цей крокодил пішов по шляху еволюції дельфінів, хоча жив поруч з відомими динозаврами

Новий для науки вид стародавнього морського крокодила описала міжнародна група дослідників. Його назвали Enalioetes schroederi на честь Генрі Шредера з Берлінської геологічної служби, який першим його описав.

Enalioetes жили в мілководних морях, які покривали більшу частину Німеччини у крейдяному періоді, приблизно 135 мільйонів років тому. Цей крокодил належав до того сімейства, які були схожі на дельфінів, мали гладку шкіру.

Морський крокодид Enalioetes schroederi
Морський крокодил Шредера

Вони харчувалися здебільшого кальмарами та рибою. В раціоні також були і інші морські рептилії — про це свідчать великі зуби. Зберігся череп, що дозволило вченим завдяки комп’ютерній томографії дізнатися багато про внутрішню анатомію цих морських крокодилів та реконструювати внутрішні порожнини і навіть внутрішні вуха тварини.

Череп знайшли понад сто років тому в каменоломні в Заксенхагені поблизу Ганновера. Після вивченні Генрі Шредером в Прусській геологічній службі в Берліні, його вважали загубленим під час війни Пізніше зразок був повторно знайдений в Музеї Міндена в Західній Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скелет стегозавра був проданий за рекордну суму для решток динозавра. Він навіть випередив вартість скам’янілостей тиранозавра Рекса.

Теги:
#Історія #Крокодил #Археологія #Наука #Крейдяний період