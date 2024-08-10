Жил одновременно с динозаврами: в Германии обнаружили новый вид морского крокодила (фото)
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Этот крокодил пошел по пути эволюции дельфинов, хотя жил рядом с известными динозаврами
Новый для науки вид старого морского крокодила обрисовала интернациональная группа исследователей. Его назвали Enalioetes schroederi в честь Генри Шредера из Берлинской геологической службы, первым его описавшего.
Enalioetes жили в мелководных морях, покрывавших большую часть Германии в меловом периоде, примерно 135 миллионов лет назад. Этот крокодил принадлежал к тому семейству, которые были похожи на дельфинов, имели гладкую кожу.
Они питались в основном кальмарами и рыбой. В рационе также были и другие морские рептилии – об этом свидетельствуют большие зубы. Сохранился череп, что позволило ученым благодаря компьютерной томографии узнать многое о внутренней анатомии этих морских крокодилов и реконструировать внутренние полости и даже внутренние уши животного.
Череп нашли более ста лет назад в каменоломне в Заксенхагене близ Ганновера. После изучения Генри Шредера в Прусской геологической службе в Берлине, его считали потерянным во время войны Позднее образец был повторно найден в Музее Миндена в Западной Германии.
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