З Ради достроково пішли вже понад 50 депутатів: скільки їх там взагалі лишилося (інфографіка)

Не всі чинні нардепи ходять до ВР

З початку роботи Верховної Ради IX скликання у серпні 2019 року 53 народних депутати достроково склали мандат. З них лише 23 зробили це у зв'язку з переходом на нову посаду.

Наразі український парламент працює з найменшою кількістю народних депутатів за час незалежності України – 401 з 450, що передбачено Конституцією, пише "Слово і діло". Водночас, за оцінкою спікера ВР Руслана Стефанчука, реальна кількість нардепів ще менша – близько 360 осіб.

Частина депутатів не склали мандат, але не відвідують засідання або взагалі втекли за кордон. Проте інші пішли з Ради через перехід на нову посаду.

Так, у 2019-2021 роках до уряду, правоохоронних та місцевих органів влади перейшли Владислав Криклій, Денис Малюська, Ганна Новосад, Михайло Федоров, Анна Коваленко, Олександр Кубраков, Олексій Оржель, Олександр Ткаченко, Ірина Венедіктова, Олександр Скічко, Денис Монастирський, Ірина Верещук. Проте зараз посади займають лише Федоров, Венедіктова та Верещук.

Ігор Колихаєв пішов із парламенту після перемоги на виборах мера Херсона. Руслан Требушкін став мером Покровська, Зіновій Андрійович – мером Надвірної.

Під час повномасштабної війни від депутатського мандата заради іншої посади відмовилися Андрій Костін, Микола Сольський, Дмитро Лубінець, Ольга Совгиря, Рустем Умєров та Альона Шкрум. Михайло Забродський склав мандат і певний час працював у Генштабі.

Також у 2019 році з Ради за станом здоров'я пішла Ірина Луценко. У 2020 році пішли Ольга Бєлькова та Святослав Вакарчук.

Крім того, 25 народних депутатів позбавили мандатів. Також за власним бажанням припинили повноваження колишні члени забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Олег Волошин, Наталія Королевська, Юрій Солод, Тетяна Плачкова.

Інших членів ОПЗЖ – Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Віктора Медведчука, Рената Кузьміна – позбавили депутатського мандата після позбавлення їх громадянства України. З цієї ж причини з Ради вигнали "слугу народу" Ігоря Васильковського та позафракційного Андрія Деркача.

Також за власним бажанням Раду покинули позафракційні Дмитро Шенцев, Андрій Аксьонов, Дмитро Шпенов, Вадим Новинський та член фракції "Батьківщина" Віталій Данилов. Олександр Трухін відмовився від мандата у 2023 році після визнання провини у скоєнні кримінального правопорушення – пропозиції хабаря посадовій особі.

Також на тлі скандалу з відпочинком на Мальдівах позбавили мандата Юрія Арістова. А депутатські повноваження Андрія Холодова були достроково припинені через його неявку до парламенту.

П’ять народних депутатів автоматично втратили мандат у зв’язку зі смертю. Серед них — Валерій Давиденко, Антон Поляков, Олексій Ковальов, Андрій Іванчук та Олег Макаров із фракції "Голос".

Для довідки. Верховна Рада України IX скликання була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року. До складу Верховної Ради увійшли представники п'яти партій за пропорційною системою, ще п'яти партій — за мажоритарною системою і 46 самовисуванців по одномандатних округах. Перше засідання відбулося 29 серпня 2019 року.

Як і у попередньому скликанні, до Ради можливо було обрати лише 424 із 450 депутатів, оскільки 26 місць були зарезервовані за мажоритарними округами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, народний депутат Артем Дмитрук, який є фігурантом кримінальної справи і якраз напередодні вручення підозри втік за кордон, поки не може бути позбавлений мандата. Причина в тому, як він потрапив до Верховної Ради.