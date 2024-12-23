Генсек НАТО заявив, що Зеленський несправедливо критикує Шольца

Зеленський критикує Шольца за розмови з Путіним та заборону на поставки ракет Таурус

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про неодноразові звернення до президента України зупинити критику німецького канцлера Олафа Шольца. За словами очільника Альянсу, критика Зеленського щодо позиції Шольца є необґрунтованою.

Про це Рютте розповів в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa. Його частково опублікував журнал Spiegel.

Рютте наголосив на значному внеску Німеччини у підтримку України, зазначивши, що країна посідає друге місце після Сполучених Штатів за обсягами наданої військової допомоги.

"Я регулярно спілкувався із Зеленським щодо припинення критики Шольца, оскільки вважаю таку позицію несправедливою", — зазначив генеральний секретар НАТО.

Водночас Рютте висловив власну позицію щодо постачання крилатих ракет Taurus, чого не дозволяє Шольц. Експрем'єр Нідерландів сказав, що на місці Шольца постачав би такі ракети. Втім, рішення про надання конкретних видів зброї належить до компетенції кожної країни-союзниці окремо.

Нагадаємо, що президент України неодноразово висловлював незадоволення діями німецького канцлера. Зокрема, критика стосувалася телефонних розмов Шольца з російським президентом Владіміром Путіним та відмови надати Україні ракети Taurus.

Німецький канцлер пояснює своє рішення щодо далекобійної зброї намаганням уникнути загострення конфлікту. Соціал-демократична партія Німеччини, яку очолює Шольц, планує включити положення про відмову від постачання ракет Taurus Україні до своєї передвиборчої програми.

Раніше "Телеграф" писав, що Шольц разом з Зеленським віддали шану полеглим воїнам на Майдані. "Україна може на нас покластися," — казав канцлер тоді.