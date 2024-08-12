С умеренной до сильной: когда магнитная буря на Земле увеличит свою силу

Солнце еще в выходные выбросило в космос активные СМЕ

На Земле продолжает держаться магнитная буря класса G2, то есть умеренная. Астросиноптики прогнозируют, что в понедельник, 12 августа, шторм может вырасти до класса G3, то есть сильного.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), как передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ), ударивший по магнитному полю Земли на выходных, 10-11 августа, повлек за собой шторм класса G2. Если на нашу планету прилетят еще два СМЕ, то к концу понедельника возможно усиление магнитной бури к категории G3.

Магнитные бури на Земле 12-18 августа

До конца недели, согласно графику, обнародованному ресурсом Meteoagent, ожидаются однодневные магнитные бури 7 и 4 баллов.

Сейчас, 12 августа, на Земле держится высокий шторм в 7 баллов. На следующий день, 13 августа, он спадет до 4 баллов, то есть до среднего. А уже со среды, 14 августа, и по воскресенье, 18 августа, прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ожидается погода в Украине во второй половине августа. Синоптики говорят, что пока не стоит радоваться, ведь за прохладой придет еще жара.