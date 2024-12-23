Так і не став послом? Нардеп розкрив нові подробиці призначення Данілова

Вплинули певні особисті обставини

Екссекретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова могли зняти з кандидата на посаду посла України в Молдові. На це рішення, ймовірніше, вплинули особисті обставини Данілова.

Про це повідомив нардеп Арсеній Пушкаренко етері Ранок.LIVE. За його словами, стан здоров'я Олексія Данілова міг змусити владу змінити своє рішення щодо призначення його на посаду посла.

Пушкаренко додає, що нового претендента, особу якого не розголошують, вже представили Молдові. Він перебуває на погодженні держави.

"Це кадровий дипломат, мабуть, на сьогодні це найсильніша людина, яка розбирається у питаннях Молдови, Придністровського конфлікту і, зокрема, Румунії. У пресі багато пишуть про це, але я не можу називати прізвища, бо людина ще не погоджена", — каже Пушкаренко.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки серед послів України. Вони торкнулись не тільки представників у країни світу, а й в ООН.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Міністерстві закордонних справ (МЗС) пояснили, чому Данілов не став послом у Модові одразу після звільнення з РНБО. Його звільнили ще у березні 2024 року.