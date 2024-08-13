Подвійний удар краси: українці могли побачити полярне сяйво одночасно з зорепадом (фото, відео)

Кілька хвилин на небі можна було побачити незвичайно видовищний зорепад

Метеоритний потік Персеїди досяг свого піка в ніч на 13 серпня. Розкішний зорепад доповнився полярним/північним сяйвом — про його появу повідомляють в кількох областях.

Явище протрималось на небі усього до 10 хвилин, проте його встигли зафіксувати у Львівській, Дніпропетровські, Івано-Франківській, Чернігівській та Сумській областях. Пов’язане воно з потужною магнітною бурею, яка накрила планету.

Попри те, що пік зорепаду пройдений, до кінця серпня українці зможуть спостерігати зорепад Персеїди. За годину, якщо встановити камеру на 180 градусів можна побачити до 100 метеорів. В мережі користувачі діляться ефектними фото та відео піка зорепаду.

Перші з падаючих метеорів до кінця серпня можна побачити як повністю потемнішає небо — після 21:30. Проте найкращий час для спостережень починається близько опівночі. Робити це краще в місцях без світла на вулиці, не розводячи вогнище та не користуючись ліхтарем. Можна використовувати ліхтар з червоним світлом, він не засліплюватиме очі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в вересні 2024 року можна буде поспостерігати цікаве неповне місячне затемнення. Інші схожі явища будуть вже в 2025 році.