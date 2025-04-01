Повторна ВЛК: які документи потрібно зібрати "обмежено придатним"

Направлення на медогляд можна отримати онлайн

Чоловіки, які раніше отримали статус "обмежено придатні до військової служби", повинні пройти повторний медичний огляд. У них є час до 5 червня 2025 року, щоб уникнути проблем із законом.

Як пояснив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук в коментарі "Суспільному", ситуація з чергами значно покращилася завдяки цифровізації процесу. З листопада 2024 року працює система електронних направлень через застосунок "Резерв+".

Зараз направлення на ВЛК можна отримати у два способи:

електронне через "Резерв+", після чого громадянин отримує повідомлення з терміном проходження комісії;

через "Резерв+", після чого громадянин отримує повідомлення з терміном проходження комісії; особисто у ТЦК, якщо не користуєтеся застосунком.

Які документи потрібні для ВЛК

Перед проходженням комісії необхідно підготувати:

направлення на ВЛК;

медична картка – з актуальними даними від сімейного лікаря;

результати обстежень – якщо є хронічні захворювання;

паспорт та військовий квиток – оригінали обов’язково.

Як зазначили у ТЦК, перед ВЛК варто звернутися до сімейного лікаря, аби оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я. Також ці дані будуть заповнені й у паперовому варіанті. Потрібно здати всі необхідні аналізи та пройти обстеження. В реєстратурі лікарні повинні надати:

картку обстеження та медичного огляду, яку надалі будуть заповнювати лікарі;

напрямки на прийом до усіх необхідних лікарів.

Що робити, якщо немає сімейного лікаря

Гусарук пояснив, що якщо не маєте декларації з лікарем, можна пройти обстеження у приватній клініці. Однак її висновки подаватимуться лише у паперовому вигляді.

В ідеалі потрібно оформити декларацію із сімейним лікарем, адже в майбутньому вся документація буде електронною.

"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити й підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", — зазначив представник ТЦК.

Що загрожує за непроходження медкомісії

Ті, хто не пройде повторну ВЛК у встановлений термін, можуть отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Якщо ж черги на ВЛК не вдасться розвантажити, терміни можуть знову продовжити, хоча у ТЦК сподіваються цього уникнути, додав Гусарук.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть "обмежено придатних" відправити на передову. У ТЦК назвали спеціалістів, яких не вистачає в армії.