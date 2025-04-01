Анекдот чи справжня необхідність? В ОП розкрили справжню мету виклику Медведчука на допит

Раніше Вікторія Сюмар розкритикувала рішення прокуратури

Екснардепа та кума президента РФ Віктора Медведчука викликали на допит до Генеральної прокуратури України на 16 квітня не просто так. Незважаючи на те, що підозрюваний наразі перебуває в Росії, цей крок має чітку юридичну мету, пояснив нардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

Згідно з поясненням Лещенка, такий виклик необхідний для дотримання процесуальних вимог закону. Це дозволить продовжити юридичні дії не лише щодо самого Медведчука, а й стосовно Петра Порошенка.

"Виклик Медведчука потрібний як вимога закону для того, щоб робити подальші процесуальні дії як щодо нього, так і щодо Порошенка", — написав Лещенко у соціальних мережах.

Нардеп також зазначив, що представники "Європейської Солідарності" використовують маніпуляції через наближення правосуддя до Порошенка.

Раніше народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар розкритикувала рішення прокуратури, назвавши його "черговим анекдотом". Вона нагадала, що Медведчука обміняли на українських військовополонених.

"Я скажу більше: Медведчуку нині навіть дають можливість максимально вивести свої активи з України. Про це чимало журналістських розслідувань", — написала Сюмар.

Варто зазначити, що Віктора Медведчука затримали навесні 2022 року за підозрою у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. У вересні 2022 року його передали російській стороні в рамках обміну полоненими — за нього Україна отримала командирів полку "Азов".

Раніше "Телеграф" писав, що Медведчук знову може виявитись громадянином України. Він намагався скасувати рішення Президента про позбавлення громадянства.