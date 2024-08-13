Двойной удар красоты: украинцы могли увидеть полярное сияние одновременно со звездопадом (фото, видео)

Несколько минут на небе можно было увидеть необыкновенно зрелищный звездопад.

Метеоритный поток Персеиды достиг своего пика в ночь на 13 августа. Роскошный звездопад дополнился полярным/северным сиянием – о его появлении сообщают в нескольких областях.

Явление продержалось на небе всего до 10 минут, но его успели зафиксировать во Львовской, Днепропетровске, Ивано-Франковской, Черниговской и Сумской областях. Связано оно с мощной магнитной бурей, накрывшей планету.

Несмотря на то, что пик звездопада пройден, до конца августа украинцы смогут наблюдать звездопад Персеиды. В час, если установить камеру на 180 градусов можно увидеть до 100 метеоров. В сети пользователи делятся эффектными фото и видео пика звездопада.

Первые из падающих метеоров до конца августа можно увидеть как полностью потемнеет небо после 21:30. Однако лучшее время для наблюдений начинается около полуночи. Делать это лучше в местах без света на улице, не разводя костер и не пользуясь фонарем. Можно использовать фонарь с красным светом, он не будет ослеплять глаза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сентябре 2024 года можно будет понаблюдать интересное неполное лунное затмение. Другие схожие явления будут уже в 2025 году.