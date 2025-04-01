Над Кримом помітили загадковий літак-амфібію: що про нього відомо (фото)
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Повітряне судно, зокрема, фіксувалося і над Семфірополем
Над окупованим півостровом Крим було помічено літак-амфібію Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ. Відомо, що він злетів із аеродрому "Сакі" у Новофедорівці.
Інформація про це була опублікована у популярному моніторинговому Telegram-каналі "Кримський вітер". Там зазначили, що йдеться про літак Бе-200 "Альтаїр".
За даними Flightradar24, літак був зафіксований над смт Миколаївка. Потім його помітили над Сімферополем.
Наголошується, що Бе-200 застосовується для гасіння пожеж. Однак причина його прибуття до Криму залишається загадкою.
Бе-200 — що про нього відомо
Бе-200 "Альтаїр" — російський літак-амфібія (літаючий човен), що вироблявся на Іркутському авіаційному заводі. 2008 року виробництво Бе-200 перенесено на ТАНТК імені Г. М. Берієва. Станом на 2023 виробництво цієї техніки було практично згорнуто.
Бе-200 називають одним із найнезвичайніших багатоцільових літаків. Забір води для гасіння пожеж може бути проведений на аеродромі, так і на поверхні води в режимі гліссування.
Основні сфери застосування:
- гасіння пожеж,
- пошуково-рятувальні операції,
- охорона водних поверхонь,
- екологічні місії,
- перевезення пасажирів та вантажів.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Бе-200, випущені після 2011 року, обладнані кабіною екіпажу зі спеціально розробленим пілотажно-навігаційним комплексом ARIA-200, що дозволяє екіпажу з двох осіб одночасно виконувати літаководіння та вирішувати в автоматичному режимі такі завдання:
- вихід на вогнище пожежі та акваторію забору води.
- захід на посадку на аеродроми.
- точне визначення взаємного становища групи при поганої видимості.
Технічні характеристики
- Екіпаж: 5 осіб;
- Пасажиромісткість: до 25 пасажирів;
- Довжина: 32,049 м;
- Розмах крила: 32,780 м;
- Висота: 8,90 м;
- Маса корисного навантаження: 5000 кг вантажу;
- 12 м³ води в баках (8 секцій водяних баків, з можливістю одночасного або послідовного скидання);
- Максимально допустима швидкість: 530 км/год;
- Максимальна швидкість: 610 км/год;
- Крейсерська швидкість: 360 км/год;
- Практична дальність: 3100 км.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що три цивільні літаки нібито "засікли" над Одеською областю. Один із цих літаків вилетів з аеропорту Шарм-ель-Шейха (Єгипет) і прямував до аеропорту в Кишиневі (Молдова).