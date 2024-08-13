Вченим вдалось врятувати вимираючий вид рідкісних скатів: що вони зробили (відео)

Ця риба відкладає яйця, а ще живе тільки в одній затоці в Австралії

Вчені не тільки розкривають таємниці минулого, але й дають надію на майбутнє. Принаймні для могейського ската Zearaja maugeana — одного із найбільш зникаючих видів морських риб у світі.

New Scientist повідомляє, що його врятовано від вимирання завдяки дослідникам, які відловили дикі екземпляри та допомогли їм розмножуватися в неволі. Це перший випадок вилуплення скатів. Могейський ковзан досягає довжини трохи більш як 80 сантиметрів.

Цей скат — унікальний зразок природи Тасманії в Австралії та зустрічається тільки в гавані Маккуорі. Риба постраждала через вплив людини, зокрема розведення лосося та зміни річкового стоку в результаті дамб гідроелектростанцій.

З 2014 по 2021 рік їхня популяція скоротилася вдвічі — зараз може існувати близько 1000 скатів, більшість з яких дорослі. Молодняк просто не виживає. Вчені з Університету Тасманії в 2023 році наважились на радикальне втручання, щоб зберегти скатів від вимирання. У грудні 2023 року команда зібрала 50 яєць і побачила, як більш ніж половина з них успішно вилупилися в неволі.

Складність відновлення популяції також в том, що скати цієї породи погано живуть в неволі. З чотирьох впійманих дорослих особин двоє померли протягом двох тижнів. Двох вижили тримали окремо, тому команда була приємно здивована, коли самка, що залишилася, відклала яйця. Це також допоможе врятувати вид.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вченим вдалось віднайти в джунглях Мадагаскару гігантську багатоніжку, яка понад сто років не показувалась вченим. Максимальна довжина зафіксована науковцями — близько 30 см.