Ученым удалось спасти вымирающий вид редких скатов: что они сделали (видео)

Эта рыба откладывает яйца, а еще живет только в одном заливе в Австралии

Ученые не только раскрывают тайны прошлого, но и дают надежду на будущее. По крайней мере, для могейского ската Zearaja maugeana — одного из самых исчезающих видов морских рыб в мире.

New Scientist сообщает, что он спасен от вымирания благодаря исследователям, которые отловили дикие экземпляры и помогли им размножаться в неволе. Это первый случай вылупления скатов. Могейский конь достигает длины чуть более 80 сантиметров.

Этот скат – уникальный образец природы Тасмании в Австралии и встречается только в гавани Маккуори. Рыба пострадала из-за влияния человека, в частности разведения лосося и изменения речного стока в результате дамб гидроэлектростанций.

С 2014 по 2021 год их популяция сократилась вдвое – сейчас может существовать около 1000 скатов, большинство из которых взрослые. Молодняк просто не выживает. Ученые из Университета Тасмании в 2023 году решились на радикальное вмешательство, чтобы уберечь скатов от вымирания. В декабре 2023 года команда собрала 50 яиц и увидела, как более половины из них успешно вылупились в неволе.

Сложность обновления популяции также в том, что скаты этой породы плохо живут в неволе. Из четырех пойманных взрослых особей двое скончались в течение двух недель. Двух выживших держали отдельно, поэтому команда была приятно удивлена, когда оставшаяся самка отложила яйца. Это также поможет спасти вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым удалось найти в джунглях Мадагаскара гигантскую многоножку, которая более ста лет не показывалась ученым. Максимальная длина зафиксирована учеными – около 30 см.