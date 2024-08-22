На Сонці рекордна кількість плям: чи спричинять вони магнітні бурі на Землі до кінця тижня

Вчені попереджають про те, що поточний сонячний цикл може стати ще сильнішим

На світилі "ростуть" близько 230 плям. Їх кількість досягла максимуму за останні 23 роки. Чи спричинять вони магнітні бурі найближчими днями.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, другий місяць поспіль середньомісячна кількість плям на Сонці досягає максимуму за 23 роки. Остання така приблизна цифра була зафіксована у вересні 2001 року, тобто під час 23 сонячного циклу.

"Поточний цикл (25 сонячний цикл) не мав бути таким потужним, і він може стати ще сильнішим", — кажуть вчені.

Магнітні бурі на Землі протягом 22-25 серпня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми", що було оприлюднено в ресурсі Meteoagent, у період цих п'яти днів варто очікувати на лише одноденний шторм 4 балів.

Наразі, 22 серпня, на нашій планеті тримається середній геомагнітний шторм 4 балів. Він вируватиме всього один день. А до кінця тижня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде погода в Україні на День Незалежності. Місцями синоптики прогнозують до +39 градусів спеки.