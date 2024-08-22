На Солнце рекордное количество пятен: вызовут ли они магнитные бури на Землю до конца недели

Ученые предупреждают о том, что текущий солнечный цикл может стать еще сильнее

На светиле "растет" около 230 пятен. Их количество достигло максимума за последние 23 года. Приведут ли они к магнитным бурям в ближайшие дни.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, второй месяц подряд среднемесячное количество пятен на Солнце достигает максимума за 23 года. Последняя такая приблизительная цифра была зафиксирована в сентябре 2001 года, то есть во время 23-го солнечного цикла.

"Текущий цикл (25 солнечный цикл) не должен быть таким мощным, и он может стать еще сильнее", — говорят ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 22-25 августа

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах", обнародованном в ресурсе Meteoagent, в период этих пяти дней стоит ожидать лишь однодневного шторма 4 баллов.

В настоящее время, 22 августа, на нашей планете держится средний геомагнитный шторм 4 балла. Он будет бушевать всего один день. А к концу недели прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая будет погода в Украине в День Независимости. Местами синоптики прогнозируют до +39 градусов жары.