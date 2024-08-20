На Сонці "живе" від 200 плям: чи прогнозуються магнітні бурі найближчими днями

Червоних днів поки не передбачається

Наразі на світилі середня кількість плям може сягнути 250 штук. Якщо вони "проживуть" ще 12 днів, то серпень можна назвати найяскравішим місяцем за понад 20 років. Астросиноптики дали прогноз, чи вирують на Землі магнітні бурі й чого очікувати протягом тижня.

Як інформує сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, середній показник кількості плям коливається між 200 та 250 штук. За умови, що така ситуація триватиме до кінця літа, то серпень стане найяскравішим місяцем за понад 20 років, водночас змагаючись зі 23 сонячним циклом.

Магнітні бурі на Землі протягом 20-25 серпня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на ресурсі Meteoagent, у період цих днів варто очікувати на лише одноденний шторм 4 балів.

Наразі, 20 серпня, на нашій планеті тримається середній геомагнітний шторм 4 балів. Він вируватиме всього один день. Потім, з 20 до 25 серпня, очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця тижня в Україні. Синоптики прогнозують що в деяких регіонах повітря прогріється до +39 градусів.