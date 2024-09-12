На Землі вирує магнітна буря: що її спричинило та скільки вона ще триматиметься

На вихідних можна відпочити

На Сонці постійно відбуваються спалахи. На цьому тижні їх спричинили нитка магнетизму та нові плями. Астросиноптики кажуть, що найближчими днями варто готуватись до магнітних бур.

Викид корональної маси (СМЕ) зі світила влучив у магнітне поле Землі 12 вересня. Це були "уламки" від вибуху темної плазми на зірці 8 вересня від нитки магнетизму, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"У найближчі години можливі геомагнітні бурі класу G1 (Ред: G1 — незначна буря)", — попереджують вони.

Водночас активна сонячна пляма AR3814 потріскує сонячними спалахами класу M. Черга вибухів викинула на Землю принаймні два CME, а може й більше.

Згідно з прогнозом астросиноптиків, перший і найбільший з них вразить магнітне поле Землі 13 вересня, викликавши помірну геомагнітну бурю класу G2. Другий, менш потужний CME прибуде на день пізніше, потенційно продовживши шторм.

"Існує ймовірність того, що за ними слідують ще один або два незначних CME. На підтвердження очікуються свіжі дані з коронографів SOHO", — резюмували вчені.

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