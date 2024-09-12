На Земле бурлит магнитная буря: что ее вызвало и сколько она еще будет держаться

На выходных можно отдохнуть

На Солнце постоянно происходят вспышки. На этой неделе их вызвали нить магнетизма и новые пятна. Астросиноптики говорят, что в ближайшие дни следует готовиться к магнитным бурям.

Выброс корональной массы (СМЕ) из светила попал в магнитное поле Земли 12 сентября. Это были "обломки" от взрыва темной плазмы на звезде 8 сентября от нити магнетизма, как говорят учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"В ближайшие часы возможны геомагнитные бури класса G1 (Ред: G1 — незначительная буря)", — предупреждают они.

В то же время активное солнечное пятно AR3814 потрескивает солнечными вспышками класса M. Очередь взрывов выбросила на Землю по крайней мере два CME, а может и больше.

Согласно прогнозу астросиноптиков, первый и самый крупный из них поразит магнитное поле Земли 13 сентября, вызвав умеренную геомагнитную бурю класса G2. Второй, менее мощный CME прибудет днем позже, потенциально продлив шторм.

"Существует вероятность того, что за ними следуют еще один или два незначительных CME. На подтверждения ожидаются свежие данные из коронографов SOHO", — резюмировали ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зафиксируется ли похолодание в Украине после бабьего лета.