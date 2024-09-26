Пристібаємось: сильну магнітну бурю на Землі може "підживити" викид із Сонця

В деяких країнах можна милуватись полярним сяйвом

Викид корональної маси (СМЕ), що вилетів із Сонця в кінці минулого тижня, може спровокувати додатковий шторм або посилити силу магнітної бурі, яка наразі охопила нашу планету. Ймовірність шторму росте через тріщини у магнітному полі Землі.

CME, викинутий у космос сильним сонячним спалахом класу M3.4 22 вересня, може зачепити Землю 26 вересня. Згідно зі прогнозом вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, удар може спровокувати шторм класу G1, тобто незначний.

"Шанси шторму покращуються через осінні тріщини, які зараз відкриваються в магнітному полі Землі", — додають астросиноптики.

Вони нагадують, що через "осінні тріщини", які ще називають ефектом "Рассела-Макферона", протікає сонячний вітер і він підживлює геомагнітні бурі навіть без впливу CME.

Тому на планеті в період осені часто відбуваються полярні сяйва, навіть якщо із Сонця не вилітає викид корональної маси (СМЕ) під час будь-яких спалахів.

Магнітні бурі на Землі протягом 26-29 вересня

Хоча вчені з Spaceweather прогнозують лише незначну бурю 26 вересня, однак астросиноптики з Meteoagent попереджають про сильний 7-бальний шторм.

Наразі, 26 вересня, тримається магнітна буря 7 балів. Наступного дня, 27 вересня, її сила впаде до "зеленого" рівня в 3 бали. Геомагнітний штиль протримається до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця тижня в Україні. Місцями очікується до +5 градусів вдень.