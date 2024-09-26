Пристегиваемся: сильную магнитную бурю на Земле может "подкормить" выброс из Солнца

В некоторых странах можно любоваться полярным сиянием

Выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший из Солнца в конце прошлой недели, может спровоцировать дополнительный шторм или усилить силу магнитной бури, которая охватила нашу планету. Вероятность шторма растет из-за трещин в магнитном поле Земли.

CME, выброшенный в космос сильной солнечной вспышкой класса M3.4 22 сентября, может задеть Землю 26 сентября. Согласно прогнозу ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, удар может спровоцировать шторм класса G1, то есть незначительный.

"Шансы шторма улучшаются из-за осенних трещин, которые сейчас открываются в магнитном поле Земли", — добавляют астросиноптики.

Они напоминают, что через "осенних трещин", которые еще называют эффектом "Рассела-Макферона", протекает солнечный ветер и он подпитывает геомагнитные бури даже без влияния CME.

Поэтому на планете в период осени часто происходят полярные сияния, даже если из Солнца не вылетает выброс корональной массы (СМЕ) во время вспышек.

Магнитные бури на Земле в течение 26-29 сентября

Хотя ученые из Spaceweather прогнозируют лишь незначительную бурю 26 сентября, однако астросиноптики из Meteoagent предупреждают о сильном 7-балльном шторме.

В настоящее время, 26 сентября, держится магнитная буря 7 баллов. На следующий день, 27 сентября, ее сила упадет до "зеленого" уровня в 3 балла. Геомагнитный штиль продлится до конца этой недели.

Напомним, ранее Телеграф писал о прогнозе погоды до конца недели в Украине. Местами ожидается до +5 градусов днем.