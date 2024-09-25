Шквали і дощі з грозами: синоптики попереджають про різку зміну погоди 26 вересня

"Телеграф" розповів про погоду на четвер

Завтра, 26 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. При цьому декілька областей накриють дощі та грози, на Рівненщині метеорологи прогнозують шквали 15-20 м/с. Але вдень буде тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Там спрогнозували, де чекати дощів.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях, а також вночі на заході країни можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. На більшості території опадів не очікується.

Вітер переважатиме південний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів тепла, на заході, сході, а також у Сумській та Полтавській областях – 7-12 градусів.

Вдень термометри показуватимуть +21 +26 градусів, на півдні країни – до +29. У Карпатах вночі очікується +5 +10 градусів, а вдень +16 +21.

По Київській області 26 вересня очікується мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. У Києві — без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +12 +17 градусів, вдень — +21 +26. У самому Києві вночі буде +14 +16 градусів, а вдень – +23 +25.

Синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Фейсбук пише, що атмосферний фронт із заходу, повʼязаний зі скандинавським циклоном Brigitta, вона каже, що він "залицятиметься завтра до України".

"У наших західних областях місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами. Карта внизу. Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25-го вересня передбачається суха сонячна погода", — пише вона.

Раніше "Телеграф" писав, що у Карпатах можуть прокинутися вулкани.