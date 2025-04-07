Дивитись відео прямо за кермом? Реклама обурила українців, у компанії поспішили з поясненнями

Така практика в Україні не є безпечною

Рекламне оголошення однієї з українських компаній про можливість переглядати відео під час керування автомобілем викликало бурхливу реакцію користувачів соцмереж. В оголошенні серед ключових можливостей продукту прямо зазначена функція "перегляд відео під час керування".

Допис із позначкою "реклама" на момент публікації вже набрав тисячу вподобань та 47 коментарів, серед яких й невдоволення. Користувачі кажуть, що подібні функції не є безпечними для водіїв та можуть спровокувати аварії.

У коментарі співробітник компанії пояснив, що йдеться про пристрої, які підключаються до USB-порту сучасних авто (приблизно з 2020 року), обладнаних CarPlay. У пристрій вставляється SIM-карта, і він перетворює монітор авто на повноцінний Android-планшет, через який можна користуватися додатками з Google Play, зокрема YouTube і Netflix.

На запитання, наскільки така функція безпечна та чи є обмеження, у компанії відповіли, що можливість перегляду відео під час руху не блокується автоматично:

"Там можна виставити, щоб воно під час керування не працювало. Це треба буде зайти і самостійно виставити", — повідомили там.Таким чином, за замовчуванням перегляд відео під час руху не заборонений, а відповідальність за безпечне використання пристрою покладається на водія.

Водночас в Україні перегляд відео під час керування автомобілем є незаконним, оскільки це може відволікти водія від дороги та може спричинити аварійну ситуацію. Відповідно до Правил дорожнього руху, водієві забороняється виконувати дії, що відволікають його увагу від керування транспортним засобом. Це включає використання смартфона, перегляд відео та інші подібні дії. Поширення подібних функцій викликає серйозні запитання щодо безпеки дорожнього руху, адже навіть коротке відволікання на екран може мати фатальні наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві водій білого Toyota залишив на лобовому склі записку з погрозами на адресу патрульних після того, як припаркувався з порушенням правил.