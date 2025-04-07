Одразу чотири продукти Первомайського МКК отримали золото на міжнародному конкурсі Favorite Food&Drinks 2025

Конкурс проводився за участі міжнародної дегустаційної комісії, яка оцінювала продукцію за кількома показниками

Первомайський молочноконсервний комбінат (ПМКК) отримав найвищу відзнаку на міжнародному дегустаційному конкурсі Favorite Food&Drinks 2025.

У номінації "Молочні, молочнокислі, молоковмісні продукти, альтернативне молоко" золоту нагороду здобули одразу чотири продукти Первомайського МКК:

Молоко незбиране згущене з цукром, 8,5 % жиру

Вершки згущені з цукром, 15 % жиру

Молоко згущене варене "Іриска", нежирне

Молоко незбиране згущене з цукром безлактозне, 8,5 % жиру.

Конкурс проводився за участі міжнародної дегустаційної комісії, яка оцінювала продукцію за якістю, смаковими та органолептичними властивостями.

Як наголосив Андрій Табалов, генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле", до складу якої входить ПМКК, висока оцінка експертної дегустаційної комісії підтверджує якість продукції комбінату та її відповідність міжнародним стандартам.

"Ця нагорода – це визнання роботи всієї команди Первомайського МКК, яка щодня дбає про якість та традиції нашої продукції. Наш комбінат вчергове довів, що є лідером ринку і утримує високі позиції завдяки високій якості нашої продукції, яку вже оцінили не лише в Україні, а й за кордоном. Ми пишаємося тим, що українське згущене молоко отримує міжнародне визнання, адже це ще один крок до зміцнення позицій вітчизняної продукції на світовому ринку", — підкреслив Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, Первомайський молочноконсервний комбінат — найбільший виробник згущеного молока в Україні. Підприємство експортує продукцію у 25 країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове поле". У 2024 році стало відомо про те, що Первомайський молочноконсервний комбінат отримав єврономер (дозвіл на експорт продукції в країни ЄС — ред.) і розширив постачання продукції до країн ЄС.