Прибідняється? Трамп розповів, хто "обікрав" США

Особливий акцент він зробив на переговорах із Китаєм

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США роками ставали "жертвами недобросовісної міжнародної торгівлі". Він підкреслив, що така ситуація більше не повториться.

Про це президент заявив на пресконференції перед спільним обідом із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Сполучені Штати були обкрадені й використані практично кожною країною світу. І це більше не повториться. Ми будемо укладати чесні угоди", — наголосив політик.

За його словами, переговори щодо нових торговельних домовленостей тривають успішно, але адміністрація Вашингтона не має наміру поспішати з їхнім укладанням. Особливий акцент він зробив на переговорах із Китаєм, запевнивши, що домовленість із Пекіном "буде дуже хорошою".

Трамп також похвалив свою колегу з Італії, назвавши Мелоні "чудовою лідеркою" та "однією з найсильніших голосів на міжнародній арені". У відповідь представниця Італії заявила, що прагне зміцнити співпрацю між ЄС та США й запросила Трампа відвідати свою країну.

Їхні перемовини продовжаться в Овальному кабінеті, де очікується обговорення ключових питань торгівлі та стратегічного партнерства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Дональд Трамп анонсував, що найближчими днями очікується реакція Росії на запропоновані мирні ініціативи. Саме після цього Сполучені Штати ухвалять подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні. Крім того, Трамп анонсував підписання важливої двосторонньої угоди між США та Україною у сфері корисних копалин.