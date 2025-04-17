Чому росіяни активно використовують дрони: колишній офіцер пояснив

Серед причин і психологічний тиск на населення

Росія активно шукає способи здешевити ведення бойових дій, тому все частіше застосовує ударні безпілотники, серед яких FPV-дрони, "шахеди", "гербери" та "молнії". За допомогою цих засобів окупанти не лише завдають фізичних ударів, а й створюють психологічний тиск на цивільне населення.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів Анатолій Храпчинський, колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, ворог значно збільшив виробництво дронів-камікадзе, активно використовує малі FPV-дрони та дрони типу "молнія" у прикордонних з Україною регіонах.

При цьому часто йдеться про дешеві варіанти, що не мають можливості нести окремі бойові заряди для скидання. Вони або збиваються в повітрі, або самі детонують під час удару по цілі. Особливу увагу Храпчинський звернув на нещодавній удар по Запоріжжю — наразі експерти з'ясовують, чи це була "молнія", FPV-дрон або "Ланцет".

Фахівець наголосив, що РФ активно шукає нові інструменти для здешевлення бойових дій, тому ймовірно продовжуватиме комбіноване використання дронів різних типів. У відповідь Україна має розгортати багаторівневу систему протидії, зокрема за програмою "Закрите небо", що базується на засобах радіоелектронної боротьби у поєднанні з фізичним ураженням цілей. За словами Храпчинського, вітчизняні компанії вже мають розробки, які дозволяють збудувати ефективний ешелонований захист для прифронтових і прикордонних міст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська під час атак дронами типу "Shahed" застосовують капсули з токсичною речовиною. Водночас фахівці зазначають, що вона не призводить до миттєвої смерті чи серйозного отруєння.