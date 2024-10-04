Штормитиме три дні: якої сили Землю накрила магнітна буря

З'явився оновлений графік коливань

На Сонці постійно відбуваються спалахи, і один з таких вибухів прямує на нашу планету. Астросиноптики прогнозують сильні геомагнітні бурі вже найближчими днями.

Два викиди корональної маси (CME) зараз прямують до Землі після послідовних X-спалахів (X7.1 і X9.1) від активної сонячної плями AR3842. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Пляма AR3842 вибухнула 3 жовтня, спричинивши найсильніший сонячний спалах за 25-й сонячний цикл:

"Радіація від спалаху іонізувала верхні шари атмосфери Землі та спричинила глибоке короткохвильове затемнення над Африкою та Південною Атлантикою. Оператори радіоаматорів у цьому районі могли помітити втрату сигналу на частотах нижче 30 МГц протягом півгодини", — зауважують на сайті дослідження космічної погоди.

Водночас згідно з моделями вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і Обсерваторії сонячної динаміки NASA, перший викид вдарить Землю 4 жовтня, а другий (більш потужний) вдарить 6 жовтня.

"Подвійні удари можуть викликати сильні геомагнітні бурі класу G3 (Ред. або геомагнітні бурі 7 балів) із полярними сяйвами в середніх широтах, особливо 6 жовтня", — кажуть вчені.

Магнітні бурі на Землі протягом 4-6 жовтня

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі наша планета у лапах сильного геомагнітного шторму в 7 балів. Він має протриматись і протягом наступних двох днів.

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