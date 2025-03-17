Саакашвілі засудили до 2034 року: за що колишньому президенту Грузії додали термін

Йому встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців

Міхеіл Саакашвілі відбуватиме покарання до 2034 року. Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії ще до 4,6 років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році.

Про це повідомив грузинський телеканал "ТВ Пірвелі". Цьогорічний вирок став уже четвертим для Саакашвілі. Сам ексчиновник у засіданні не брав участі.

Так, за незаконний перетин кордону Саакашвілі призначено покарання у вигляді 4,6 року позбавлення волі. Оскільки суди Грузії вже засудили Міхаїла Саакашвілі загалом до 9 років позбавлення волі, суддя заявив, що він у підсумку проведе в ув'язненні 12 років і 6 місяців.

"Цим вироком частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року, — 8 років… У підсумку, за сукупністю вироків, Міхаїлу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

Згідно з цим вироком, Міхаїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Міхеїл Саакашвілі — що відомо

Михеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Він відмовився від грузинського громадянства у 2013 році та став громадянином України.

У вересні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештувала грузинська влада. Проти політика відкрито кілька справ, за якими його засудили до шести років ув’язнення . На знак протесту політик кілька разів оголошував голодування, наполягаючи, що його заарештували за політичними звинуваченнями.За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників Саакашвілі, внаслідок голодування і неналежного поводження стан здоров’я політика вкрай важкий, він потребує лікування за кордоном.

Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештувала грузинська влада. Проти політика відкрито кілька справ, за якими його засудили . На знак протесту політик кілька разів оголошував голодування, наполягаючи, що його заарештували за політичними звинуваченнями.За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників Саакашвілі, внаслідок голодування і неналежного поводження стан здоров’я політика вкрай важкий, він потребує лікування за кордоном. У листопаді 2022 року адвокат політика Шалва Хачапурідзе сказав, що у Саакашвілі діагностували деменцію і туберкульоз. На думку самого політика, його могли отруїти російські агенти.

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