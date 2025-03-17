Саакашвілі засудили до 2034 року: за що колишньому президенту Грузії додали термін
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Йому встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців
Міхеіл Саакашвілі відбуватиме покарання до 2034 року. Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії ще до 4,6 років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році.
Про це повідомив грузинський телеканал "ТВ Пірвелі". Цьогорічний вирок став уже четвертим для Саакашвілі. Сам ексчиновник у засіданні не брав участі.
Так, за незаконний перетин кордону Саакашвілі призначено покарання у вигляді 4,6 року позбавлення волі. Оскільки суди Грузії вже засудили Міхаїла Саакашвілі загалом до 9 років позбавлення волі, суддя заявив, що він у підсумку проведе в ув'язненні 12 років і 6 місяців.
"Цим вироком частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року, — 8 років… У підсумку, за сукупністю вироків, Міхаїлу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців", — йдеться у повідомленні.
Згідно з цим вироком, Міхаїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
Міхеїл Саакашвілі — що відомо
- Михеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Він відмовився від грузинського громадянства у 2013 році та став громадянином України.
- У вересні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештувала грузинська влада. Проти політика відкрито кілька справ, за якими його засудили до шести років ув’язнення. На знак протесту політик кілька разів оголошував голодування, наполягаючи, що його заарештували за політичними звинуваченнями.За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників Саакашвілі, внаслідок голодування і неналежного поводження стан здоров’я політика вкрай важкий, він потребує лікування за кордоном.
- У листопаді 2022 року адвокат політика Шалва Хачапурідзе сказав, що у Саакашвілі діагностували деменцію і туберкульоз. На думку самого політика, його могли отруїти російські агенти.
- У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд Грузії вбиває Саакашвілі, і закликав відпустити його на лікування в Україну або в іншу країну.
- З липня 2023 Саакашвілі вперше за довгий час з’явився на судовому засіданні. Опозиційні медіа Грузії опублікували фото, де він сильно втратив у вазі.
- 4 липня того ж року МЗС України повідомляло, що послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі висловили рішучий протест у зв’язку з погіршенням стану ув’язненого Саакашвілі.
- У травні 2024 року повідомлялось, що Саакашвілі програв справу проти Грузії в ЄСПЛ.
- 12 березня 2025 року його визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Зазначається, що рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями й оштрафував на 300 тисяч ларі. Наразі Саакашвілі відбуває шестирічний термін. Його було засуджено у справах про помилування вбивць Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валері Гелашвілі.
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