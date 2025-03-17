Росія вимагатиме "залізні гарантії" у мирному договорі з Україною: про що йдеться

У РФ заявляють, що будь-який довгостроковий мирний договір щодо України має відповідати вимогам Москви

Росія добиватиметься "залізних" гарантій у будь-якій мирній угоді щодо України. У тому числі йдеться про гарантії, що Україна не стане членом НАТО і збереже нейтральний статус.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Росії, пише Reuters. Видання зазначило, що в одному з інтерв’ю, в якому не згадували пропозицію про припинення вогню, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-який довгостроковий мирний договір щодо України має відповідати вимогам Москви.

"Ми вимагатимемо, щоб залізні гарантії безпеки стали частиною цієї угоди. Частина цих гарантій має включати нейтральний статус України, відмову країн НАТО прийняти її до альянсу", — сказав Грушко.

Він також висловився щодо заяв Великобританії та Франції, що вони готові направити миротворчі сили для моніторингу будь-якого припинення вогню в Україні.

"Неважливо, під якою назвою будуть розміщені контингенти НАТО на території України: чи то Євросоюз, НАТО, чи в національній якості. Якщо вони там з’являться, значить, вони будуть розміщені в зоні конфлікту з усіма наслідками, що випливають для цих контингентів, як для сторін конфлікту", — пригрозив Грушко.

Перемир’я на 30 днів — що відомо

Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він та його адміністрація мають намір зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом.

У Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.

Андрій Сибіга пояснив, що ухвалення рішення про пропозицію 30 днів повного припинення вогню – це не підготовка до заморожування війни з Росією. Україна погодилася на цю пропозицію, оскільки вважає, що це може розпочати шлях до повного завершення війни.

У Кремлі вважають, що заклик до перемир’я в Україні сприймається нібито "спробою дати ЗСУ час на переозброєння". Такий сигнал було передано Росією для США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, на що варто чекати від тимчасового перемир’я з Росією.