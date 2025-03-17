Прославився на всю країну: як склалася доля студента, який кинув яйце в Януковича 20 років тому (фото)

Відео з яйцем та Януковичем увійшло в історію українських мемів та поп-культури

Дмитро Романюк — той самий 17-річний студент з Івано-Франківська, який кинув яйце в кандидата в президенти Віктора Януковича, який приїхав до міста на передвиборчий мітинг 24 вересня 2004 року. Пройшло вже 20 років після того інциденту з яйцем, який став справжнім мемом, а Дмитро давно став дорослою та серйозною людиною.

"Телеграф" розповість, як склалась доля Дмитра Романюка, який влаштував "яєчну" провокацію в Івано-Франківську.

Дмитро Романюк — що про нього відомо

Студент Прикарпатського університету Дмитро Романюк прославився на всю Україну 24 вересня 2004 року. Того дня до міста приїхав кандидат у президенти Віктор Янукович. І як тільки політик вийшов з автобуса, у нього відразу полетіло звичайне яйце. Однак реакція на це була несподіваною для всіх — Віктор Федорович дуже награно і театрально почав падати, начебто в нього вистрілив снайпер. Його одразу ж підхопила під руки охорона і потягла в чорний бусик, подалі від натовпу.

Як виявилося пізніше, "снайпером" із яйцем був 17-річний студент Дмитро Романюк. Після цього інциденту з яйцем його показували по всіх новинах країни. Була навіть інформація, що на хлопця завели справу, проте це ні до чого не призвело.

Тепер, через десятки років можна впевнено сказати, що доля студента, який кинув яйце, склалася більш вдало, ніж у Януковича. Хоча, як розповідав хлопець журналістам, якби тоді у 2004 році президентом став не Ющенко, а Янукович, то швидше за все сам він потрапив би до в’язниці.

Відомо, що Дмитро Романюк у 2015 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Також є інформація, що якийсь час він сам став викладачем у рідному Прикарпатському університеті. А далі відомий на всю Україну студент пов’язав своє життя із бізнесом та державним управлінням.

У жовтні 2019 року Дмитро Романюк став заступником голови Івано-Франківської обласної держадміністрації. Пізніше економіст переїхав до Києва і навіть якийсь час працював в Офісі президента України на посаді головного спеціаліста.

Наразі він, за даними ЗМІ, очолює Бізнес Асоціацію Івано-Франківська – неприбуткове "об’єднання власників та ТОП-менеджменту бізнесу Івано-Франківська, які зацікавлені у розвитку підприємництва міста".

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