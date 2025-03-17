Була чирлідеркою і знімалася для календаря купальників: як виглядає дружина держсекретаря США Марка Рубіо

51-річна Жанетт Рубіо є колишньою професійною чирлідеркою

Держсекретар США Марко Рубіо, якого днями зганьбили у Канаді, є зразковим чоловіком та багатодітним батьком. Американський політик вже понад 25 років перебуває у шлюбі з колумбійкою за походженням Жанетт Дусдебес.

Зараз дружині Рубіо 51 рік і в молодості вона була професійною чирлідеркою. "Телеграф" розповідає, що відомо про Жанетт і як вона виглядає.

Жанетт Рубіо — що про неї відомо

Народилася 5 грудня 1973 року в Маямі, штат Флорида, у родині колумбійських іммігрантів. Вона виросла в римсько-католицькій сім’ї разом із трьома сестрами. Після закінчення середньої школи South Miami High School Жанетт вступила до коледжу Miami Dade, де вивчала моду та дизайн. Навчання вона не закінчила, а вирішила присвятити себе сім’ї.

У 1997 році Жанетт приєдналася до групи підтримки команди "Майамі Долфінс" (Miami Dolphins), де виступала разом зі своєю молодшою сестрою. Вона була однією із моделей для календаря купальників своєї групи підтримки.

Жанетт Рубіо в молодості

Жанетт познайомилася з Марко Рубіо на вечірці, коли їй було 17 років, а йому 19. Пара одружилася 1998 року, у цьому шлюбі у них народилося четверо дітей: дочки Аманда та Даніелла, а також сини Ентоні та Домінік.

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Сімейство Рубіо. Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Чим зараз займається дружина Марка Рубіо

Після заміжжя Жанетт присвятила себе сім’ї та благодійній діяльності. Вона заснувала та очолює компанію JDR Consulting, яка допомагає благодійним організаціям, включаючи Благодійний фонд сім’ї Браман (Braman Family Charitable Foundation).

Жанетт займається оцінкою благодійних пожертв і підтримує місцеві ініціативи боротьби з торгівлею людьми. Вона обіймала посади в кількох некомерційних організаціях, таких як Agape Network, і у 2020 році приєдналася до Державної ради боротьби з торгівлею людьми.

Родина Рубіо проживає в Маямі і бере активну участь у житті місцевого співтовариства. Жанет підтримує політичну кар’єру свого чоловіка, супроводжує його на заходах і бере участь у громадській діяльності.

Фото: Getty Images

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