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Була чирлідеркою і знімалася для календаря купальників: як виглядає дружина держсекретаря США Марка Рубіо

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Марко Рубіо є сімейною людиною
Марко Рубіо є сімейною людиною. Фото Телеграф, Getty Images

51-річна Жанетт Рубіо є колишньою професійною чирлідеркою

Держсекретар США Марко Рубіо, якого днями зганьбили у Канаді, є зразковим чоловіком та багатодітним батьком. Американський політик вже понад 25 років перебуває у шлюбі з колумбійкою за походженням Жанетт Дусдебес.

Зараз дружині Рубіо 51 рік і в молодості вона була професійною чирлідеркою. "Телеграф" розповідає, що відомо про Жанетт і як вона виглядає.

Жанетт Рубіо — що про неї відомо

Народилася 5 грудня 1973 року в Маямі, штат Флорида, у родині колумбійських іммігрантів. Вона виросла в римсько-католицькій сім’ї разом із трьома сестрами. Після закінчення середньої школи South Miami High School Жанетт вступила до коледжу Miami Dade, де вивчала моду та дизайн. Навчання вона не закінчила, а вирішила присвятити себе сім’ї.

У 1997 році Жанетт приєдналася до групи підтримки команди "Майамі Долфінс" (Miami Dolphins), де виступала разом зі своєю молодшою сестрою. Вона була однією із моделей для календаря купальників своєї групи підтримки.

Жанетт Рубіо в молодості
Жанетт Рубіо в молодості

Жанетт познайомилася з Марко Рубіо на вечірці, коли їй було 17 років, а йому 19. Пара одружилася 1998 року, у цьому шлюбі у них народилося четверо дітей: дочки Аманда та Даніелла, а також сини Ентоні та Домінік.

жанетт рубіо марко рубіо
Фото: instagram.com/jeanettedrubio
жанетт рубіо марко рубіо діти
Фото: Getty Images
жанетт рубіо діти марко рубіо
Сімейство Рубіо. Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Чим зараз займається дружина Марка Рубіо

Після заміжжя Жанетт присвятила себе сім’ї та благодійній діяльності. Вона заснувала та очолює компанію JDR Consulting, яка допомагає благодійним організаціям, включаючи Благодійний фонд сім’ї Браман (Braman Family Charitable Foundation).

жанетт рубіо
Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Жанетт займається оцінкою благодійних пожертв і підтримує місцеві ініціативи боротьби з торгівлею людьми. Вона обіймала посади в кількох некомерційних організаціях, таких як Agape Network, і у 2020 році приєдналася до Державної ради боротьби з торгівлею людьми.

марко рубіо жанетт рубіо
Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Родина Рубіо проживає в Маямі і бере активну участь у житті місцевого співтовариства. Жанет підтримує політичну кар’єру свого чоловіка, супроводжує його на заходах і бере участь у громадській діяльності.

марко рубіо жанетт рубіо
Фото: Getty Images

Нещодавно ми писали про вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула. "Телеграф" розповідав, що відомо про його дружину Жанну Вознюк, яка народила йому первістка.

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#Марко Рубіо #Жанетт Дусдебес Рубіо