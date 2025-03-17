У Трампа вирішили "злитися" від розслідувань злочинів Росії в Україні, — NYT

Рішення може бути оголошено 17 березня

Сполучені Штати Америки вийдуть із Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, до якого адміністрація Джо Байдена приєдналася 2023 року. Таке рішення свідчить про відхід адміністрації Дональда Трампа від притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українців.

Про це пише The New York Times, посилаючись на людей, знайомих із ситуацією. Повідомляється, що Міністерство юстиції США без зайвого галасу поінформувало європейських чиновників про вихід Штатів із багатонаціональної групи.

За словами джерел NYT, очікується, що рішення буде оголошено у понеділок, 17 березня, в електронному листі співробітникам та членам материнської організації групи – Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Адміністрація експрезидента США Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала із групою.

Сама група була створена з метою залучення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни та не розпочата з метою самооборони.

Трамп не дав жодних причин для виходу зі слідчої групи, крім того, ж пояснення, що й для інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів.

Адміністрація американського президента також скорочує роботу Групи з аналізу воєнних злочинів, створеної 2022 року генеральним прокурором США Мерріком Браяном Гарландом, у складі якої працюють досвідчені прокурори. Ця група мала координувати зусилля Міністерства юстиції США щодо притягнення до відповідальності росіян, винних у звірствах, здійснених після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде спецтрибунал для Путіна та на якому етапі його створення.