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Робили ремонт, а знайшли старі могили римського періоду в звичайному будинку у Парижі (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Моторошна знахідка схвилювала передмістя Парижу
Моторошна знахідка схвилювала передмістя Парижу. Фото Колаж "Телеграфу"

Під будинком можуть бути ще тіла

Іноді ремонт може принести не тільки проблеми з витратами. В будинку поблизу Парижа в районі Монконсель Корбей-Ессона під час реконструкції підвалу власник несподівано виявив скелет.

Як повідомляє Live Science, розкопки, які почалися після цього, знайшли кладовище, де були поховані десятки людей. Деякі з них 1700 років тому. Найдавніша могила датується третім століттям нашої ери — це пізній римський період. Найсвіжіша могила — X століття. Це означає, що цвинтар під будинком використовувався протягом 700 років.

Скелети під будинком в передмісті Парижа
Вчені знайшли 38 скелетів

Археологи спочатку вирішили, що кладовище належало до раннього середньовіччя, адже у цьому столітті на цьому місці була каплиця. Те, що тут є більш старі могили стало раптовістю. Перша могила була знайдена минулої зими. Наразі вже розкопані 38 могил у чотирикімнатній зоні на площі в 52 квадратних метри.

Схема розкопок та знайдених тіл
Схема розкопок та знайдених тіл

Будинок, де проводився ремонт був побудований на місці середньовічної каплиці Нотр-Дам-де-Шан. Її ж збудували на місці язичницького храму на честь джерела. Раніше неподалік знаходили могили датовані раннім середньовіччям. 10 померлих були поховані у характерний гіпсових саркофагах Меровінгів.

За археологами черга вчених. Скелети дослідять у лабораторії. Вони хочуть визначити стать та вік похованих людей, а також знайти вказівки на умови їхнього життя тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки скам'янілостям знайденим у Франції, вченим вдалося відновити обличчя давньої багатоніжки. Вона могла досягати розміру в 3 м і важити 50 кг.

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