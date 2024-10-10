Делали ремонт, а нашли старые могилы римского периода в обычном доме в Париже (фото)

Под домом могут быть еще тела

Иногда ремонт может принести не только проблемы с затратами. В доме близ Парижа в районе Монконсель Корбей-Эссона во время реконструкции подвала владелец неожиданно обнаружил скелет.

Как сообщает Live Science, начавшиеся после этого раскопки нашли кладбище, где были похоронены десятки человек. Некоторые из них 1700 лет назад. Древнейшая могила датируется третьим веком нашей эры — это поздний римский период. Самая свежая могила – X век. Это означает, что кладбище под домом использовалось в течение 700 лет.

Ученые нашли 38 скелетов

Археологи сначала решили, что кладбище принадлежало к раннему средневековью, ведь в этом столетии на этом месте была часовня. То, что здесь более старые могилы стало внезапностью. Первая могила была найдена прошлой зимой. В настоящее время уже раскопаны 38 могил в четырехкомнатной зоне на площади в 52 квадратных метра.

Схема раскопок и найденных тел

Дом, где производился ремонт, был построен на месте средневековой часовни Нотр-Дам-де-Шан. Ее построили на месте языческого храма в честь источника. Раньше неподалеку находили могилы, датированные ранним средневековьем. 10 умерших были похоронены в характерных гипсовых саркофагах Меровингов.

За археологами очередь ученых. Скелеты исследуют в лаборатории. Они хотят определить пол и возраст похороненных людей, а также найти указания по условиям их жизни и тому подобное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря окаменелости, найденной во Франции, ученым удалось восстановить лицо древней многоножки. Она могла достигать размера в 3 м и весить 50 кг.