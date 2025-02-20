Українці повертаються з-за кордону, але їдуть знову: названо чотири причини

Більшість мігрантів за кордоном проходять своєрідний цикл

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадяни держави почали виїжджати за кордон. Зараз деякі з них повертаються, але через певний час знову їдуть за кордон, і на це є кілька причин.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький у матеріалі ""За кордоном з'явилася ще одна українська економіка": чому все менше українців хочуть повертатися і що з цим робити".

"Зараз період, коли люди повертаються, але не залишаються. На жаль, більшість знову виїжджає за кордон, і на це є чотири фундаментальні причини: навчання, робота, формування заощаджень і фінансових накопичень, а також нові зв’язки і контакти", — пояснює Гайдуцький.

За його словами, більшість мігрантів за кордоном проходять своєрідний цикл, який в середньому триває 15 років. За цей період людина досягає якихось своїх цілей і вже з закритим гештальтом може вирушати додому.

"Чим швидше людина досягає своїх цілей за кордоном, тим швидше вона буде готова повернутися", — каже фахівець з міграційної політики.

Нагадаємо, Олексій Антипович, керівник соціологічної групи "Рейтинг", розповідав, чи багато чоловіків покинуть Україну після закінчення війни і відкриття кордонів. За його словами, найкритичнішим для України є відтік дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Мюнхені підписали важливу декларацію для українців. Вже відомо про що вона.