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Його називали сірим кардиналом Донбасу: який вигляд має могила найстаршого нардепа Юхима Звягільського

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Який вигляд має могила Юхима Звягільського Новина оновлена 20 лютого 2025, 11:09
Який вигляд має могила Юхима Звягільського. Фото Колаж "Телеграфу"

Депутат вів бізнес з псевдоформуванням "ДНР"

Юхим Звягільський — співзасновник так званого "донецького клану", єдиний депутат в Україні усіх вісьмох скликань. За вплив на політичні та бізнес-процеси його назвали сірим кардиналом Донбасу. А у 2021 він помер через ускладнення від коронавірусу у віці 88 років. Натомість сьогодні, 20 лютого, йому могло б виповнитися 92 роки.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність нардепа та де його поховали.

Біографія Юхима Звягільського

Майбутній нардеп народився у 1933 році у Донецьку. Навчався на гірничого інженера в Донецькому індустріальному інституті. Після закінчення вишу Юхим почав працювати на шахті "Куйбишеввугілля". Спершу він був там помічником начальника, а згодом підійнявся до посади директора. Паралельно займався науковою діяльністю.

Юхим Звягільський
Юхим Звягільський, фото Валерія Мілосердова

Протягом 13 років Звягільський був директором шахти імені Засядька об’єднання "Донецьквугілля". У 1990 році чоловік потрапив до Верховної Ради від Комуністичної партії. Через 2 роки він очолив Донецьку міськраду народних депутатів.

Згодо Юхим став першим віцепрем'єр-міністром, коли Кабмін очолював Леонід Кучма. Потім певний час виконував обов'язки прем'єр-міністра, але згодом знову став нардепом. Саме Звягільський проголосив фразу у парламенті: "Донбас ніхто не поставить на коліна".

Юхим Звягільський що відомо
Юхим Звягільський у Верховній Раді, фото Олександра Клименка

Коли Кучма став президентом, Звягільському висували підозри у розкраданні державних коштів — 20 мільйонів доларів. Також його звинувачували у вивезенні до Ізраїлю 300 мільйонів доларів нелегальної готівки. У цій країні він і переховувався від слідства.

Повернувшись до України, Звягільський очолив правління орендарів ОП "Шахта імені О. Ф. Засядька". У той час на шахті регулярно відбувалися аварії, які спричиняли смертельні наслідки. Водночас чоловік мав великий вплив як на Донбасі, так і в парламенті.

Юхим Звягільський бізнес
Юхим Звягільський був впливовим політиком і бізнесменом, фото з мережі

Після цього Звягільський був народним депутатом протягом кількох скликань. На виборах президента у 2004 році став довіреною особою Віктора Януковича. У 2012 році Юхим став найстаршим депутатом у парламенті.

Юхим Звягільський нардеп
Юхим Звягільський був найстаршим депутатом у Раді, фото з мережі

Звягільський підтримував "диктаторські" закони, які обмежували права людей. Після початку війни на Донбасі депутат певний час вів бізнес з сепаратистами, але згодом почав продавати вугілля за нижчими цінами. Так, у нардепа стався конфлікт з "ДНР", і вони припинили співпрацю.

Могила Юхима Звягільського

Народний депутат помер у 2021 році, коли йому було 88 років. Це сталося через ускладнення від коронавірусу. Звягільського поховали на Байковому кладовищі у Києві. На місці поховання встановили портрет політика на дерев'яній основі. Також на могилу принесли букети живих квітів.

Юхим Звягільський могила
Юхима Звягільського поховали у 2021 році, фото з мережі

Згодом політику встановили величезний пам'ятник у вигляді шахти. Звягільський багато років очолював шахту імені Засядька, тому його вирішили вшанувати таким символічним меморіалом. Також на місці поховання є надгробна плита з особистими даними нардепа. Водночас можна побачити вазу для квітів.

Юхим Звягільський пам'ятник
Пам'ятник на могилі Юхима Звягільського, фото "Страна.ua"

Через певний час на надгробній плиті ще встановили бюст Звягільського, виконаний з білого каменю. Таким чином покійному оформили цілий меморіальний комплекс.

Могила Звягільського зараз
Такий вигляд має могила Звягільського, фото wikiland.net

Раніше "Телеграф" розповідав про могилу колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Він помер у 2021 році.

Теги:
#Кар'єра #Юхим Звягільський