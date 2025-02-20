Його називали сірим кардиналом Донбасу: який вигляд має могила найстаршого нардепа Юхима Звягільського

Депутат вів бізнес з псевдоформуванням "ДНР"

Юхим Звягільський — співзасновник так званого "донецького клану", єдиний депутат в Україні усіх вісьмох скликань. За вплив на політичні та бізнес-процеси його назвали сірим кардиналом Донбасу. А у 2021 він помер через ускладнення від коронавірусу у віці 88 років. Натомість сьогодні, 20 лютого, йому могло б виповнитися 92 роки.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність нардепа та де його поховали.

Біографія Юхима Звягільського

Майбутній нардеп народився у 1933 році у Донецьку. Навчався на гірничого інженера в Донецькому індустріальному інституті. Після закінчення вишу Юхим почав працювати на шахті "Куйбишеввугілля". Спершу він був там помічником начальника, а згодом підійнявся до посади директора. Паралельно займався науковою діяльністю.

Юхим Звягільський, фото Валерія Мілосердова

Протягом 13 років Звягільський був директором шахти імені Засядька об’єднання "Донецьквугілля". У 1990 році чоловік потрапив до Верховної Ради від Комуністичної партії. Через 2 роки він очолив Донецьку міськраду народних депутатів.

Згодо Юхим став першим віцепрем'єр-міністром, коли Кабмін очолював Леонід Кучма. Потім певний час виконував обов'язки прем'єр-міністра, але згодом знову став нардепом. Саме Звягільський проголосив фразу у парламенті: "Донбас ніхто не поставить на коліна".

Юхим Звягільський у Верховній Раді, фото Олександра Клименка

Коли Кучма став президентом, Звягільському висували підозри у розкраданні державних коштів — 20 мільйонів доларів. Також його звинувачували у вивезенні до Ізраїлю 300 мільйонів доларів нелегальної готівки. У цій країні він і переховувався від слідства.

Повернувшись до України, Звягільський очолив правління орендарів ОП "Шахта імені О. Ф. Засядька". У той час на шахті регулярно відбувалися аварії, які спричиняли смертельні наслідки. Водночас чоловік мав великий вплив як на Донбасі, так і в парламенті.

Юхим Звягільський був впливовим політиком і бізнесменом, фото з мережі

Після цього Звягільський був народним депутатом протягом кількох скликань. На виборах президента у 2004 році став довіреною особою Віктора Януковича. У 2012 році Юхим став найстаршим депутатом у парламенті.

Юхим Звягільський був найстаршим депутатом у Раді, фото з мережі

Звягільський підтримував "диктаторські" закони, які обмежували права людей. Після початку війни на Донбасі депутат певний час вів бізнес з сепаратистами, але згодом почав продавати вугілля за нижчими цінами. Так, у нардепа стався конфлікт з "ДНР", і вони припинили співпрацю.

Могила Юхима Звягільського

Народний депутат помер у 2021 році, коли йому було 88 років. Це сталося через ускладнення від коронавірусу. Звягільського поховали на Байковому кладовищі у Києві. На місці поховання встановили портрет політика на дерев'яній основі. Також на могилу принесли букети живих квітів.

Юхима Звягільського поховали у 2021 році, фото з мережі

Згодом політику встановили величезний пам'ятник у вигляді шахти. Звягільський багато років очолював шахту імені Засядька, тому його вирішили вшанувати таким символічним меморіалом. Також на місці поховання є надгробна плита з особистими даними нардепа. Водночас можна побачити вазу для квітів.

Пам'ятник на могилі Юхима Звягільського, фото "Страна.ua"

Через певний час на надгробній плиті ще встановили бюст Звягільського, виконаний з білого каменю. Таким чином покійному оформили цілий меморіальний комплекс.

Такий вигляд має могила Звягільського, фото wikiland.net

Раніше "Телеграф" розповідав про могилу колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Він помер у 2021 році.