Новий стиль Трампа? Чому президент США висуває купу претензій Україні та Європі

Трамп послаблює не тільки Україну

Останні гучні заяви та претензії президента США Дональда Трампа — його своєрідний стиль, який наразі кидається в очі більше, ніж зазвичай. Проте різкість американського лідера у спілкуванні з союзниками може зіграти поганий жарт зі Штатами.

Про це розповів виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, наразі Трамп тільки послаблює позицію України.

"Це стиль Трампа. Він до всіх висуває величезні претензії. І навіть до союзників він іноді набагато більш різкий, ніж до ворогів Сполучених Штатів. Але з іншого боку, таким чином, він дає Путіну сподівання, що у того все вийде, бо Путін хотів якраз говорити про Україну з Америкою, і без Європи", – сказав Олександр Леонов.

Він пояснює, що минулі заяви адміністрації США про можливість переговорів з РФ тільки з позиції сили Трамп перекреслює своїми висловлюваннями. Він послаблює в очах Путіна не тільки Україну, а й Європу. Це добре показує європейського турне минулого тижня, коли міністр оборони США Піт Хегсет викинув у смітник два козирі, які можна було використовувати на переговорах з Росією: питання членства України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року. Але такий поспіх США завершити війну в Україні може зіграти злий жарт із самою Америкою.

"Намагання Трампа діяти в такій жорсткій манері скоріше, руйнують можливості для досягнення якихось угод, ніж наближають їх. Бо єдина людина, яка може зупинити війну – це Путін. Від нього все залежить. А якщо давати Путіну сподівання на те, що він може виграти, то я думаю, що Путін якраз буде шукати можливості, щоб продовжувати тиснути і на Україну, і на Європу", — пояснює Леонов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп налякав Третьою світовою, але назвав того, хто її зупинить.