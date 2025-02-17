Літак з Москви з VIP-особою пролетів над Україною? Усі подробиці таємничого рейсу

Літак прямував до Сербії

Вже тривалий час у небі над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки. Цьоро разу помічено vip-борт авіакомпанії, яка перевозить політиків та чиновників. Один з таких літаків Gulfstream використовує близький соратник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який нещодавно міг приземлитися в Москві.

За даними порталу польотів Flightradar24. Борт Gulfstream 4, який належить Gulfstream Aerospace Copropation, 15 лютого пролетів над Україною.

Зауважимо, що на порталі є відомості лише про назву літака, а даних про рейс, час та місце вильоту, приземлення, не вказано. Проте, якщо прослідкувати маршрут борту, зрозуміло, що він вилетів 15 лютого о 7 ранку з Москви. Пролетів над Білоруссю і зайшов у закритий повітряний простір України Волинської області.

Приземлився літак о 9:45 у Белграді, Сербія. Водночас не відомо, хто саме летів цим бортом і чи не був це технічний переліт. Проте ці борти часто використовують політики та VIP-особи.

Зазначимо, що маршрут польоту цього борту у Flightradar24 може бути помилковим, адже протиповітряна оборона України збиває будь-які повітряні цілі. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про Gulfstream 4

Це двореактивний літак, який призначений для приватного чи комерційного використання. Він вмішує двох членів екіпажу та 19 пасажирів. Ці літаки часто використовують високопоставлені особи, політики та заможні люди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажирський літак із Німеччини "заблукав" і опинився в Криму.