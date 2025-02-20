Телеведучий та журналіст, який вже рік є військовослужбовцем ЗСУ, нагадав про здобутки України протягом трьох років війни та закликав до стійкості:

Ми не здались, коли нам давали три дні, а американське посольство пакувало валізи.

Ми не віддали нашу столицю, коли елітні російські підрозділи були у її передмісті.

Ми відбили ворога від Києва, Чернігова і Сум. Розбили на Харківщині. Звільнили Херсон. І скували в боях на Донбасі, який за три роки ворог так і не зміг захопити.

Ми вигадали FPV. І дронами за 500 доларів винесли більшу половину його бронетанкового потенціалу.

Ми паралізували російський флот.

Зруйнували десятки НПЗ.

Ми змусили ворога спалювати цілі бригади заради одного села, воювати каліч-полками, пересісти на ослів і потрапити в артилерійську залежність від корейців, а в економічну — від китайців.

Ми вперше в історії зайшли на територію ядерної держави, щоб примусити агресора до миру.

І при цьому, як би не було важко, не розсипались, зберегли керованість.

Вибороли суб’єктність.

Дорогою ціною.

Можливо, ми останні дорослі у цьому турбулентному світі. І як би не намагались розхитати наш корабель, підірвати нашу внутрішню стійкість — своє майбутнє ми будемо писати самі.

І навіть якщо нам знову даватимуть лічені дні — це не значить, що всі прогнози збуваються.

Джерело: Facebook Ореста Дрималовського