"Хлопчик з Кривого Рогу": колишній радник Залужного розповів, як ставиться до Зеленського

З Володимиром Зеленським волонтер знайомий уже 20 років.

Колишній радник ексголовкома Валерія Залужного Юрій Тира вже давно знає Володимира Зеленського. Він розповів, яким йому запам’ятався нинішній президент України.

Свою історію знайомства з Володимиром Зеленським Юрій Тира розповів в інтерв’ю опозиційному російському виданню "Медуза". Наразі колишній радник Залужного волонтерить та допомагає українським військовим на фронті, забезпечуючи їх усім необхідним. Як зазначає видання, Тира два з половиною роки вмовляв колишнього коміка балотуватись у президенти.

За словами волонтера, з Володимиром Зеленським він знайомий уже 20 років – з 1 квітня 2005-го. Тоді компанія "Текстиль-Контакт", співзасновником якої був Тива, замовила на корпоратив на честь свого десятиліття "Квартал 95".

"Текстиль-Контакт" ми створювали колись разом з другом, — зараз там обшивають всі українські сили оборони. Спочатку ми більше зійшлися з артистом "Кварталу" Степаном Казаніним, тому що він і мисливець, і рибалка. Стали грати з хлопцями із команди у футбол. Я просто захоплювався тим, що вони роблять: я великий шанувальник КВК", — розповідає Тира.

Володимир Зеленський та Юрій Тира (архівне фото Юрія Тири)

Самого Зеленського ексрадник Залужного запам’ятав "чудовою людиною", і зазначає, що нинішній глава держави з того часу не змінився.

"Зеленський виявився чудовою людиною: порядною, товариською, вихованою та делікатною. Постійно з книгою. Цей хлопчик із Кривого Рогу дивився [британське комедійне шоу] "Монті Пайтон" мовою оригіналу! Ніколи не був жлобом чи щуром", — каже він.

Також Тира висловився про конфлікт Залужного із Зеленським, заявивши, що "лідер у країні має бути один".

"Два капітани в одній команді бути не може — ні у хокеїстів, ні у футболістів, ні у кого. Нічого хорошого з цього не виходить", — вважає Тира.

Нагадаємо, 2023 року з’явилися чутки про конфлікт Володимира Зеленського з Валерієм Залужним. Вони швидко вийшли за межі країни. Ось що тоді писали на Заході про це.