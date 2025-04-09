Сирський розповів, що вважатиме перемогою України над Росією

Головнокомандувач ЗСУ назвав і більш реалістичний сценарій нашої держави

Перемога у війні України з Росією має бути справедливою. А закінчення — повний відхід росіян з території нашої країни.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на питання, що для нього означатиме перемога. Він назвав максимальну і реалістичну ціль.

Олександр Сирський вважає, що максимальним завданням ЗСУ у війні з РФ є вихід на кордони України.

"‎Справедливий мир – коли вийшли на кордони, підняли прапори. І це задача максимум", — каже він.

Головнокомандувач ЗСУ назвав і більш реалістичний сценарій нашої держави у битві з росіянами. Військовий також вважатиме закінченням війни, якщо солдати Росії залишать територію України.

"Реалістична – коли ворог залишить нашу територію. Не знаю, в який спосіб. Чи військовим шляхом. Але ми робимо все, принаймні, щоб це зробити. Ми можемо і мусимо це зробити. Просто маємо враховувати і наші можливості, і реальність‎", – сказав Сирський.

За його словами, є кордони, вони міжнародно визнані. "Ми маємо на них стояти — це моє глибоке переконання. А яким чином це буде зроблено? Політичним? З допомогою партнерів? Це вже інше питання".

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