Сирський розповів, що вважатиме перемогою України над Росією
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Головнокомандувач ЗСУ назвав і більш реалістичний сценарій нашої держави
Перемога у війні України з Росією має бути справедливою. А закінчення — повний відхід росіян з території нашої країни.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на питання, що для нього означатиме перемога. Він назвав максимальну і реалістичну ціль.
Олександр Сирський вважає, що максимальним завданням ЗСУ у війні з РФ є вихід на кордони України.
"Справедливий мир – коли вийшли на кордони, підняли прапори. І це задача максимум", — каже він.
Головнокомандувач ЗСУ назвав і більш реалістичний сценарій нашої держави у битві з росіянами. Військовий також вважатиме закінченням війни, якщо солдати Росії залишать територію України.
"Реалістична – коли ворог залишить нашу територію. Не знаю, в який спосіб. Чи військовим шляхом. Але ми робимо все, принаймні, щоб це зробити. Ми можемо і мусимо це зробити. Просто маємо враховувати і наші можливості, і реальність", – сказав Сирський.
За його словами, є кордони, вони міжнародно визнані. "Ми маємо на них стояти — це моє глибоке переконання. А яким чином це буде зроблено? Політичним? З допомогою партнерів? Це вже інше питання".
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