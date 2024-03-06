На спині догори ногами: азіатські слони хоронять та оплакують своїх мертвих дитинчат - дослідження

Вони обирають для цього правильне місце, яке знаходиться подалі від людей

Учені виявили дуже щемні поведінку та дії в азіатських слонів. З'ясувалося, що вони ховають та оплакують своїх мертвих дитинчат.

Як повідомляє IflScience, від вересня 2022 року до жовтня 2023 року дослідники спостерігали п'ять різних випадків поховання телят на півночі індійського регіону Бенгалія. Вони детально описали поведінку слонів за допомогою фотографій і нотаток, а також провели розтин телят, щоб з'ясувати причину смерті.

Як відбувається похорон слоника

Так, у кожному випадку стадо переносило мертве теля за тулуб або ноги, блукаючи з ним, поки не знаходило "правильне" місце — зрошувальні канали на чайних плантаціях, подалі від людей. Там телят ховали на спині з піднятими ногами. У жодному випадку смерть слоника не була пов'язана з людиною.

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Похорон слоника

Зазначається, що вони покидали поховання протягом 40 хвилин. За словами очевидців, в одному випадку стадо слонів стояло навколо місця поховання та видавало "голосні вокалізації", включаючи сурми та рев. Після поховання слоненят слони уникали наближення до могили, хоча раніше було відомо, що слони відвідують померлих родичів. Це дослідження свідчить про те, що азійські слони мають складні соціальні зв'язки і глибоко переживають втрату.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як слон їсть хліб. Аби що вони їсти не будуть — перед тим як покласти їжу в рот пробують її язиком.